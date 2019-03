Il presidente cinese Xi Jinping e quello francese Emmanuel Macron hanno promesso oggi di agire insieme "per una reazione mondiale di fronte all'erosione della biodiversità", ribadendo l'impegno all'applicazione dell'accordo di Parigi sul clima.

La Cina, che accoglierà nel 2020 una conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, ha firmato una dichiarazione congiunta alla fine del vertice a 4 dell'Eliseo - a cui hanno partecipato anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker - in cui si prevede la lotta "alla criminalità ambientale, in particolare il bracconaggio e il traffico di specie della fauna e della flora minacciate di estinzione".

Parigi e Pechino ribadiscono la volontà di avere un "ruolo di impulso e mobilitazione" nella lotta al riscaldamento climatico, impegnandosi in particolare "ad applicare l'accordo di Parigi in tutti i suoi aspetti e a comunicare entro il 2020 la loro strategia a lungo termine di sviluppo a bassa emissione di gas a effetto serra per la metà del secolo".

Neuer Inhalt Horizontal Line