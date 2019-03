L'ex consigliere nazionale Yannick Buttet (PPD/VS) è stato reintegrato nell'esercito. Ha superato un controllo di sicurezza che ha permesso di revocare le misure adottate nei suoi confronti. Il politico era stato denunciato dalla sua ex amante per molestie.

La sua arma di servizio gli è stata restituita e il divieto di convocazione è stato revocato, ha indicato a Keystone-ATS la portavoce delle forze armate Delphine Allemand, confermando un'informazione della radiotelevisione romanda RTS.

Lo scorso mese di agosto Buttet è stato condannato con decreto d'accusa dal ministero pubblico vallesano a una pena pecuniaria sospesa per due anni di 30 aliquote giornaliere per coazione e appropriazione semplice. Ancora prima della fine della vicenda giudiziaria era stato sospeso dalle sue funzioni quale tenente-colonnello e ha anche dovuto consegnare l'arma di servizio all'arsenale, come da prassi per i militi oggetto di denuncia.

La decisione della procura ha sanzionato i numerosi messaggi e telefonate indesiderati che per mesi l'ex amante ha ricevuto da Buttet e il fatto che l'ex deputato non ha restituito una chiave dell'appartamento della donna. Il procedimento era stato aperto in seguito al fermo di Buttet, nel novembre del 2017, avvenuto davanti al domicilio della sua ex amante: il politico avrebbe suonato una ventina di volte il campanello all'entrata dell'immobile, in Vallese, in cui la donna viveva con i suoi due bambini.

