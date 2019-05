L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha espresso oggi allarme per le condizioni inumane nei centri di detenzione per migranti in Yemen.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha espresso oggi allarme per le condizioni inumane nei centri di detenzione per migranti in Yemen. Otto migranti, in maggioranza etiopi, sono morti colpiti da diarrea acuta, afferma l'agenzia dell'Onu.

L'Oim sta monitorando le condizioni di circa 5.000 migranti del Corno d'Africa detenuti in tre siti - due stadi sportivi e un campo militare in Yemen. Ieri - riferisce una nota pubblicata a Ginevra - si è appreso che almeno otto migranti sono morti a causa di complicanze legate ad una diarrea acuta in un campo dove sono detenute oltre 1.400 persone. In un altro campo le guardie hanno recentemente sparato sui migranti, causando due feriti tra i quali un adolescente probabilmente paralizzato a vita.

"Temo che questa terribile situazione si deteriorerà ulteriormente", ha detto Il direttore della divisione operazioni e emergenze dell'Oim Mohammed Abdiker, sottolineando inoltre "la necessità immediata" di avere un'autorità civile per la gestione di questi siti.

