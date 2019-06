L'esportazione di armi britanniche all'Arabia Saudita, adoperate poi da Riad nei suoi bombardamenti sullo Yemen, è da considerare illegale.

Lo ha stabilito oggi una corte d'appello di Londra, accogliendo il ricorso presentato dai pacifisti di Campaign against arms trade, che denunciavano l'uso indiscriminato di quelle armi anche contro obiettivi civili.

La decisione del governo conservatore di autorizzare quelle forniture "è sbagliata", ha sentenziato il giudice relatore. La corte ha tuttavia precisato che il verdetto non impone "la sospensione immediata" dei contratti in essere, ma indica la necessità che il governo "riconsideri la questione" per il futuro. Gli attivisti hanno parlato comunque d'un grande successo per la causa della pace e del disarmo, oltre di un incoraggiamento per chi denuncia il ruolo della coalizione a guida saudita nel sanguinosissimo conflitto nello Yemen e le complicità del Regno Unito, come degli Usa e di altri Paesi occidentali.

