Oltre 3,1 milioni di franchi sono stati donati ieri per le vittime del conflitto nello Yemen, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi organizzata dalla Catena della solidarietà.

La colletta cofinanzierà alcuni progetti di associazioni che si occupano di aiutare la società civile nel Paese arabo. Da quattro anni, i circa 24 milioni di abitanti dello Yemen sono confrontati con la guerra. Malgrado le discussioni sulla pace, la situazione umanitaria resta allarmante, ricorda la Catena della solidarietà. A mancare sono soprattutto cure mediche e cibo.

Ieri, 400 volontari si sono dati il cambio nelle centrali telefoniche installate a Lugano, Coira, Ginevra e Zurigo. L'iniziativa ha raccolto il sostegno di numerose personalità pubbliche, come il consigliere federale Ignazio Cassis. Anche dopo la giornata nazionale, la colletta resta aperta e le donazioni possono essere effettuate on line su www.catena-della-solidarieta.ch e sul conto postale 10-15000-6 (con l'annotazione "Yemen"). Cedole di versamento della Catena della solidarietà sono disponibili in ogni ufficio postale.

