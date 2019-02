Le Nazioni unite hanno oggi ottenuto promesse di doni per finanziare i programmi di aiuti umanitari in Yemen per un totale di 2,6 miliardi di dollari (la medesima somma in franchi).

"È un successo", ha affermato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres parlando alla stampa al termine della terza conferenza internazionale dei Paesi donatori sullo Yemen. La somma è del 30% superiore a quanto raggiunto l'anno scorso, ha aggiunto Guterres sottolineando l'importante contributo di Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Entrambi i Paesi sono coinvolti nel conflitto che ha precipitato lo Yemen nella peggiore crisi umanitaria nel mondo.

La Confederazione parteciperà con tredici milioni di franchi ai programmi di aiuto umanitario, a cui va aggiunto un ulteriore milione per il processo di pace.

Neuer Inhalt Horizontal Line