In Yemen i casi di colera sono in costante aumento: nel primo trimestre del 2019 il numero di pazienti trattati dalle équipe di Medici senza frontiere è passato da 140 a 2'000 a settimana

In Yemen i casi di colera sono in costante aumento e nel primo trimestre del 2019 Medici Senza Frontiere (MSF) ha ammesso 7.938 casi sospetti di colera presso le proprie strutture nei governatorati di Amran, Hajjah, Taiz e Ibb.

In questo arco di tempo, il numero di pazienti trattati dalle équipe MSF è passato da 140 a 2.000 a settimana. Lo scrive in una nota l'associazione, che chiede di aumentare l'assistenza umanitaria nello Yemen.

I risultati dei test diagnostici rapidi mostrano come la percentuale di casi positivi sia aumentata dal 58% al 70%. Il colera è endemico nel Paese. Ma oltre ad esso, anche epidemie di altre malattie prevenibili attraverso il vaccino, come la difterite e il morbillo, costituiscono ancora un rischio sanitario e una causa di mortalità per la popolazione devastata dalla guerra.

Un aumento del numero di casi di morbillo è stato segnalato tra la fine di dicembre 2018 e il febbraio 2019. Solo nel 2018, le équipe di MSF ad Abs, Haydan, Ibb, Khamer e Taiz hanno curato 1.757 persone con il morbillo. Oggi, dopo una campagna di vaccinazione condotta dal Ministero della Salute locale, il numero di casi è in lieve diminuzione.

