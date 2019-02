In Yemen, 120.000 bambini rischiano di morire di fame a causa del protrarsi degli scontri e dell'impossibilità di accedere a beni essenziali e medicine, e la malnutrizione priva un milione di donne in gravidanza o allattamento del sostentamento indispensabile.

Nel Paese martoriato da ormai quasi quattro anni di guerra, si stima che saranno 1,5 milioni in più i minori che nel 2019, rispetto all'anno precedente, avranno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Questo l'allarme lanciato da Save the Children - l'Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro - in concomitanza con la conferenza dei donatori per lo Yemen che si è svolta oggi a Ginevra.

"Parliamo con i bambini yemeniti ogni giorno. Ci raccontano della distruzione che vedono attorno a sé e ci dicono che hanno bisogno di pace, cibo, acqua pulita, assistenza sanitaria, e del loro desiderio di tornare a studiare tra i banchi di scuola. Eppure, purtroppo, le loro voci continuano a rimanere inascoltate", ha dichiarato TamerKirolos, Direttore di Save the Children in Yemen.

Neuer Inhalt Horizontal Line