L'inviato speciale Onu per lo Yemen, Martin Griffiths (al centro) (foto d'archivio)

L'inviato speciale Onu per lo Yemen, Martin Griffiths, è arrivato oggi a Sanaa, capitale in mano agli insorti Huthi ostili all'Arabia Saudita. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya.

Si tratta della terza visita in un mese per Griffiths. Parlando al quotidiano panarabo-saudita ash Sharq al Aawsat, l'inviato Onu ha confermato che il generale olandese in pensione Patrick Cammaert, a capo della missione di osservatori Onu nel porto conteso di Hudayda, sarà sostituito da un nuovo generale, probabilmente danese.

Griffiths ha anche detto che i tempi per lo scambio di circa 15mila prigionieri e il disimpegno militare degli Huthi e delle forze lealiste filo-saudite dal porto di Hudayda si sono dilatati rispetto agli accordi presi dalle parti durante i colloqui di pace in Svezia di dicembre.

