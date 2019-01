Il mediatore dell'Onu per lo Yemen Martin Griffiths si recherà di nuovo a Sanaa per far riprendere i colloqui, avviati in Svezia più di un mese fa tra Huthi e forze lealiste filo-saudite.

Lo riferiscono fonti diplomatiche alla tv panaraba al Arabiya, edita dall'Arabia Saudita. Secondo le fonti, Griffiths si concentrerà sulla questione dello scambio di circa 15mila prigionieri tra le parti.

Nei giorni scorsi ad Amman, Huthi e lealisti si erano incontrati per discutere proprio del tema dello scambio dei prigionieri.

