Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 19.40 25 giugno 2018 - 19:40

Yemen: Ue chiede stop violenze e cessate fuoco per aiuti (foto d'archivio)

Fine delle ostilità in Yemen e instaurazione di un cessate il fuoco per poter portare assistenza umanitaria alla popolazione civile ed evacuare le zone dei combattimenti: lo chiedono i ministri degli esteri della Ue al termine del Consiglio in Lussemburgo.

I 28 "deplorano l'escalation di violenza e chiedono a tutte le parti di vigilare perché il porto di Hodeida funzioni pienamente ed efficacemente in quanto punto di accesso per le forniture essenziali e gli aiuti".

I ministri inoltre registrano che "gli ultimi sviluppi rischiano di compromettere gli sforzi dell'Onu di riprendere i negoziati in vista di una soluzione politica al conflitto".

