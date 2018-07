Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 8.43 10 luglio 2018 - 08:43

In lotta contro le false notizie?

YouTube investirà 25 milioni di dollari per nuove funzioni contro le fake news in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti in novembre.

L'obiettivo è dare maggior peso a nuovi video "autorevoli" per assicurare che gli utenti abbiano ''accesso a un'informazione di alta qualità'', spiega Neal Mohan, responsabile dei prodotti di YouTube. Dando più peso a video autorevoli YouTube punta a relegare quelli sulle teorie del complotto offrendo agli utenti mezzi per ''poter effettuare le proprie decisioni''.

