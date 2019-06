YouTube finisce sotto indagine in Usa. Nel mirino della Federal Trade Commission ci sono i video indirizzati al pubblico dei minori, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per alcune pratiche commerciali.

Secondo quanto riportano fonti vicine al dossier citate dai media americani, l'azione degli uomini dell'authority Usa rischia di culminare in una maxi multa per il social media che opera sotto il controllo di Google. Per questo i vertici di YouTube starebbero lavorando per mettere a punto alcune modifiche radicali nella gestione di questi video ed evitare il peggio.

L'indagine della Federal Trade Commission è stata avviata dopo che sono state presentate numerose denunce da parte di alcuni gruppi di consumatori e di alcune associazioni per la difesa della privacy. Denunce nelle quali si accusano i vertici di YouTube di non proteggere a sufficienza i minori che accedono al servizio di video in streaming, raccogliendo tra l'altro in maniera impropria i loro dati personali.

Tra le modifiche alla piattaforma che sarebbero allo studio - riportano l'agenzia Bloomberg e il Wall Street Journal - quella più probabile appare il cambio degli algoritmi per evitare il più possibile gli abusi. Più difficile, invece, un altro piano comunque preso in considerazione, quello di spostare tutti i contenuti indirizzati ai bambini e ai minori su YouTube Kids, applicazione che opera in maniera autonoma e più protetta.

Un'operazione delicata che, secondo gli esperti, comporta molti rischi per il social media, visto che i video per bambini sono tra i più popolari e rappresentano gran parte delle entrate in termini di pubblicità.

L'indagine, secondo i media americani sarebbe comunque alle battute finali. "Stiamo valutando diverse idee per migliorare YouTube. Alcune rimangono tali, altre vengono invece sviluppate", ha commentato uno dei portavoce di Youtube Andrea Faville.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio