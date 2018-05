Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 19.40 23 maggio 2018 - 19:40

Yulia Skripal, 33enne figlia dell'ex spia del KGB Sergej Skripal, nella sua prima intervista dopo essere stata dimessa dall'ospedale ha detto che la sua guarigione è stata lenta e dolorosa.

La giovane, vittima con il padre di un attacco nervino a Salisbury il 4 marzo, intende tornare prima o poi in Russia, ma "per ora" - pur ringraziando l'offerta di assistenza dell'ambasciata di Mosca a Londra - conferma di non volersene avvalere.

Yulia dice di aver saputo dopo 20 giorni di coma di essere stata avvelenata, e ringrazia i medici britannici che l'hanno curata, ma non punta il dito contro nessuno.

