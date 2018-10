Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 17.44 25 ottobre 2018 - 17:44

2'000 ippopotami saranno abbattuti in Zambia

Il governo dello Zambia procederà con il piano sospeso due anni fa che prevede l'abbattimento fino a un massimo di 2.000 ippopotami nei prossimi cinque anni: lo ha annunciato il ministro del Turismo del Paese, Charles Banda, secondo quanto riporta la stampa locale.

Si tratta di un'azione necessaria, ha spiegato il ministro, poiché i livelli delle acque del fiume Luangwa, nell'est del Paese - dove vive la maggior parte della popolazione di ippopotami in questione - non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza degli animali e trasferirli in altre aree sarebbe troppo costoso.

