Continua la diffusione della zanzara tigre in Svizzera: dopo Ticino, Grigioni, Basilea, Zurigo, Sciaffusa e Ginevra, l'insetto è ora stato segnalato anche in Vallese. Gli scienziati hanno confermato l'identificazione dell'esemplare trovato nella città di Monthey.

Le autorità cantonali hanno comunicato di aver intensificato i controlli dei siti che possono ospitare larve e adottato azioni mirate per distruggere le eventuali colonie.

L'esemplare di zanzara tigre segnalata a Monthey non permette, a questo stadio di considerare che si tratti di un insediamento sostenibile di questa specie nel cantone. Tuttavia occorrerà probabilmente considerare questa eventualità per un prossimo futuro, sottolinea la nota.

La zanzara tigre è un insetto nero con striature bianche, originario del Sudest asiatico, molto aggressivo, che punge ripetutamente, prevalentemente di giorno, ed è un potenziale portatore di malattie virali tropicali, come la febbre dengue e chikungunya. Alle nostre latitudini, il rischio è però quasi nullo.

L'insetto esotico, che si riproduce grazie ai ristagni di acqua, si è diffuso in molte parti del mondo sfruttando i trasporti internazionali. In Svizzera, le zanzare tigre sono comparse per la prima volta in Ticino nel 2003.

