Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 7.56 29 maggio 2018 - 07:56

Tagli in vista per Zehnder nella sua sede.

Il gruppo argoviese Zehnder, specializzato nella costruzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, intende sopprimere 40 impieghi a Gränichen (AG), dove si trova la sua sede.

L'azienda vuole infatti delocalizzare parte della sua produzione di radiatori in Francia, si legge in un comunicato odierno. I vertici dell'impresa giustificano la decisione con la pressione continua su prezzi e margini, così come con l'evoluzione negativa del mercato. La fabbricazione di radiatori destinati alla Gran Bretagna sarà spostata a Vaux-Andigny, nel nord-est dell'Esagono, precisa la nota.

Zehnder ha avviato una procedura di consultazione in merito con i rappresentanti del personale. La riduzione dei posti di lavoro deve essere ultimata entro l'inizio del 2019.

Lo stabilimento di Gränichen, nel quale operano 350 dipendenti, è la sede sociale del gruppo e allo stesso tempo il principale sito di ricerca. La misura resa nota oggi concerne circa un terzo del volume di produzione.

