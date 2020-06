Un camion carico di mangime per animali è uscito di strada oggi a Menzingen, nel canton Zugo, ed è precipitato lungo un pendio. Il conducente di 48 anni, sbalzato fuori dalla cabina, ha riportato gravi ferite.

L'uomo è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega, ha reso noto la polizia di Zugo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Il camion è uscito di strada poco prima di un incrocio, precipitando lungo un prato per circa 12 metri fino a una strada sottostante. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita.

