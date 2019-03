Un detenuto di 41 anni si è tolto la vita sabato scorso nel penitenziario Bostadel di Menzingen, nei pressi di Zugo, gettandosi da un'altezza di undici metri in un cortile interno. L'uomo stava scontando una condanna a 20 anni di detenzione e all'internamento.

In base ai primi elementi dell'inchiesta si sarebbe trattato di un suicidio. Stando a una nota del Dipartimento della sicurezza del Canton Zugo, l'incidente è avvenuto durante l'ora d'aria. Il detenuto ha scavalcato una ringhiera gettandosi nel vuoto. È deceduto sul posto nonostante il rapido intervento del personale.

Le autorità precisano che il 41enne è stato condannato per un grave reato contro la vita e l'integrità della persona e che nel 2014 è stata decisa nei suoi confronti anche la misura dell'internamento. L'uomo si trovava a Bostadel dall'agosto scorso. Il penitenziario intercantonale Bostadel è una struttura riservata in particolare ai detenuti recidivi, con un alto rischio di fuga o che rappresentano un pericolo per la comunità. La direzione del penitenziario ha fatto sapere che intende riesaminare il regolamento interno sull'ora d'aria, ormai vecchio di 40 anni.

