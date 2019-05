Incidente mortale ieri sera verso le 21.15 a Baar (ZG): un automobilista 58enne è uscito di strada nello svincolo della A4 e dopo un volo di diversi metri è finito sull'argine del fiume Lorze.

L'uomo è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate, indica la polizia cantonale zughese. L'incidente, precisano le forze dell'ordine, è avvenuto in una curva della bretella autostradale dell'uscita di Baar. Le cause sono per il momento ignote.

