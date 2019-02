Finta, ma pur sempre appetitosa, specie per un ladro.

La polizia di Zugo è alla ricerca di una cotoletta gigante e chiede aiuto alla popolazione.

Le forze dell'ordine hanno pubblicato su Facebook un appello per trovare il pezzo di carne: una rappresentazione pubblicitaria finta ma molto realistica e di proporzioni ragguardevoli, grande come un uomo.

L'oggetto in plastica è stato rubato alcuni giorni fa Baar (ZG) e stando a 20 Minuten - che riporta oggi la notizia - dovrebbe appartenere al ristorante "Grill-Bill".

Nel messaggio delle forze dell'ordine, che parlano di "rapimento", non manca l'ironia: "in caso di ritrovamento della cotoletta si prega di non friggerla, ma di assisterla sino all'arrivo della polizia".

