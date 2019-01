La polizia zughese mette in guardia contro i cosiddetti "Iglufahrer", i conducenti che circolano con i vetri dell'auto ancora coperti di brina e ghiaccio, ad eccezione di una piccola parte che viene liberata, dando quindi appunto l'impressione dell'iglù.

Le pattuglie hanno dovuto fermare diverse vetture che presentavano i vetri laterali o parte del parabrezza ancora coperti di ghiaccio, si legge in un comunicato odierno. Così facendo gli automobilisti hanno una visuale completamente insufficiente: vengono perciò denunciati e rischiano il ritiro della patente, oltre a una multa salata.

Le forze dell'ordine invitano i conducenti a tenere conto in anticipo del fatto che con le temperature sotto zero è necessario avere più tempo, prima di partire. Bisogna infatti liberare dal ghiaccio i vari vetri, gli specchietti e i fanali. Non facendolo si mettono in pericolo gli altri utenti della strada.

