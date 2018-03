Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 14.46 28 febbraio 2018 - 14:46

La polizia ha arrestato cinque minorenni che lo scorso 13 gennaio hanno tentato una rapina in un ristorante di Baar, nel canton Zugo. I giovani erano entrati in azione con un vistoso make-up: il volto dipinto per metà di nero e per metà di bianco.

Il colpo non aveva fruttato loro nessun bottino, ma gli avventori del ristorante, minacciati con coltelli, avevano subito un grande spavento, indica oggi la polizia di Zugo.

I giovani fermati, d'età compresa fra i 16 e i 17 anni, hanno confessato e si trovano attualmente in detenzione. Sono stati identificati grazie a un passante che ha trovato un cappello nelle vicinanze del ristorante. Sul copricapo sono state isolate tracce di Dna appartenenti a uno dei cinque autori della tentata rapina.

