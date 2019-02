Pene sospese con la condizionale per i due giovani, fratello e sorella, giudicati a Winterthur (ZH) per presunto sostegno al sedicente Stato islamico (Isis): nel 2014, quando ancora erano minorenni, i due si recarono in Siria con l'intenzione di unirsi all'Isis.

Secondo la sentenza pubblicata oggi, la giovane donna - che oggi ha 19 anni ed ha già passato nove mesi in detenzione preventiva - è stata condannata a dieci mesi di detenzione con la condizionale. Il fratello di 20 anni si è visto infliggere una condanna a undici mesi con la condizionale, ma anche lui ha già passato dieci mesi in prigione. La pubblica accusa aveva chiesto nei loro confronti pene detentive con la condizionale di undici e dodici mesi.

Il dibattimento a porte chiuse davanti alla sezione per i minorenni del Tribunale distrettuale di Winterthur si è tenuto agli inizi di dicembre. I giornalisti accreditati hanno potuto seguire soltanto la fase degli interrogatori. I due giovani, che all'epoca avevano 15 e 16 anni, si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo l'atto di accusa, si sarebbero radicalizzati nel corso del 2013, frequentando moschee che praticavano una "interpretazione conservatrice del Corano". Nel dicembre del 2014 salirono su un aereo diretto in Turchia e si trasferirono in un territorio siriano controllato dagli islamisti, dove hanno vissuto in un appartamento "rendendosi utili" all'Isis. L'esperienza in Siria durò un anno circa.

