Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 15.49 05 marzo 2018 - 15:49

"Massiccia" fuga di gas stamane nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Winterthur (ZH), dopo che una condotta è stata perforata durante lavori in corso. La zona circostante è stata sbarrata per circa tre ore.

La polizia aveva esortato in un primo comunicato la popolazione a chiudere porte e finestre e a non fumare.

La rottura della condotta è avvenuta poco dopo le 11.00 sotto la rampa d'accesso all'autosilo attiguo alla stazione. La polizia ha sbarrato la zona e ha invitato i passanti a tenersi alla larga. Sul posto sono intervenuti anche pompieri e sanitari oltre che specialisti dell'azienda del gas. Il traffico ferroviario non ha subìto contrattempi.

La condotta ha potuto essere riparata verso le 14.15, dopo di che gli sbarramenti sono stati tolti. Una persona che mostrava sintomi da intossicazione è stata portata all'ospedale per un controllo. Le circostanze dell'incidente non sono state ancora chiarite.

Neuer Inhalt Horizontal Line