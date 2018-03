Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2010 16.34 15 ottobre 2010 - 16:34

ZURIGO - Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha intimato oggi a Carl Hirschmann di consegnare entro dieci giorni una promessa scritta con la quale si impegna a non picchiare la sua ex fidanzata. Il 30enne protagonista delle notti mondane di Zurigo deve inoltre depositare una cauzione di 500'000 franchi. Secondo la stampa locale Hirschmann ha comunque già deciso di inoltrare ricorso.

Con lo strumento della "cauzione preventiva" il giudice unico vuole assicurarsi che la ragazza sia lasciata in pace. All'udienza Hirschmann e la sua ex fidanzata non erano presenti, ha comunicato il tribunale.

Secondo il giudice le minacce profuse da Hirschmann sono da prendere sul serio. Oltre alla richiesta di non commettere violenza, lo zurighese deve anche promettere di non pubblicare filmati e foto intimi.

Neuer Inhalt Horizontal Line