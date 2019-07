La polizia zurighese ha trovato oggi il corpo senza vita di una 24enne in un appartamento di Au, vicino a Wädenswil, sul lago di Zurigo. Responsabile della morte sarebbe il suo compagno, un tedesco di 33anni, che è stato arrestato.

È stato infatti lui a telefonare agli agenti, verso le 9.00 del mattino, affermando che la donna non era in buone condizioni in seguito a una violenta lite fra i due, si legge in una nota della polizia. Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute, assieme ai soccorritori, e hanno trovato il cadavere, precisa il comunicato.

Secondo il sito blick.ch, che cita il portavoce della polizia Florian Frei, nell'appartamento c'era anche un bambino di undici mesi, che non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Le circostanze esatte del delitto non sono chiare. Il Ministero pubblico del Canton Zurigo ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto.

Neuer Inhalt Horizontal Line