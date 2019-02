Dopo Roger Köppel un secondo esponente UDC è pronto a scendere in campo nel canton Zurigo per conquistare un seggio al Consiglio degli Stati: si tratta del consigliere nazionale Alfred Heer, che poco prima della scadenza del termine ha inoltrato il suo dossier.

"La mia candidatura non è contro Roger Köppel, bensì per il canton Zurigo", afferma l'imprenditore 57enne in dichiarazioni riportate oggi dal Tages-Anzeiger. L'intenzione è lasciare aperte al partito tutte le opzioni tattiche. Non viene in particolare scartata l'ipotesi di una doppia candidatura (magari con Köppel su una lista separata), per contrastare gli uscenti Daniel Jositsch (PS) e Ruedi Noser (PLR).

Stando al quotidiano zurighese i due esponenti UDC potrebbero essere complementari: Köppel - l'editore e caporedattore del settimanale Weltwoche che nel 2015 è stato eletto in Consiglio nazionale quale deputato elvetico più votato di tutti i tempi - sarebbe l'intellettuale brillante, mentre Heer (un bi-nazionale svizzero e italiano, che è fra l'altro presidente del Bund der Steuerzahler, l'unione dei contribuenti) è visto maggiormente dalla base come "uno di noi".

