Il governo del canton Zurigo non intende dichiarare lo stato di emergenza climatica e rinuncia anche a qualsiasi dichiarazione di tipo simbolico in favore dell'ambiente.

È quanto si legge in una risposta del Consiglio di Stato a una mozione presentata dal PS e dai Verdi liberali pubblicata oggi. Per vedere gli effetti dell'ondata verde delle recenti elezioni cantonali bisognerà quindi attendere l'inizio della nuova legislatura.

Il termine "emergenza climatica" fornisce l'erronea impressione che si applichi il relativo articolo della Costituzione cantonale: esso può tuttavia essere utilizzato solo in caso di un grave disagio o di una minaccia imminente per la sicurezza pubblica, precisa il governo.

Nella loro mozione urgente, PS e Verdi liberali chiedevano anche di dare la precedenza a temi e iniziative mirati a mitigare i cambiamenti climatici. Anche questa proposta è stata respinta dall'esecutivo, secondo cui bisognerebbe valutare la definizione di "priorità" di volta in volta. Inoltre il Consiglio di Stato ricorda che già fin d'ora è possibile concedere la precedenza a un dossier ritenuto importante: per questo motivo non ha senso procedere a una generalizzazione di questa procedura.

La questione dell'emergenza climatica verrà affrontata anche dal Gran Consiglio zurighese in una delle sue prossime sedute: queste proposte sono destinate a fallire se ciò dovesse avvenire prima della fine della legislatura, cioè davanti all'attuale parlamento a maggioranza borghese. Altra aria tirerà invece a partire dal 6 maggio, dopo il rinnovo di esecutivo e legislativo: nelle recenti elezioni infatti i Verdi e i Verdi liberali hanno avuto la meglio sui partiti borghesi in generale e sull'UDC in particolare.

Negli altri cantoni

Se per ora Zurigo fa orecchie da mercante, altri hanno deciso di dichiarare l'emergenza climatica: si tratta dei cantoni di Basilea Città e Vaud, come pure delle città di Olten (SO) e Delémont (JU). In altre località l'idea è tuttora al vaglio delle autorità. All'estero, Los Angeles, Vancouver e Londra hanno dichiarato l'emergenza climatica.

