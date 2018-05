Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 maggio 2018 11.46

Ieri sera ad Effretikon (ZH) un grill a gas posto su un balcone ha provocato un incendio in una casa plurifamiliare. I danni ammontano a diverse decine di migliaia di franchi, ma nessuno è rimato ferito.

I vigili del fuoco accorsi sul posto sono riusciti a domare rapidamente le fiamme, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale zurighese.

Ad essere danneggiati sono stati in particolare il balcone e la facciata dell'edificio. L'appartamento coinvolto non è al momento abitabile a causa dell'intenso fumo sprigionatosi. Specialisti sono al lavoro per cercare di capire come mai il grill abbia presto fuoco.

