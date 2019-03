Occuperà governo e parlamento zurighese il caso del rapper "Besko", nome d'arte di un 33enne kosovaro di nazionalità serba che lo scorso 19 febbraio ha rapinato la posta di Dübendorf.

A far discutere il fatto che l'uomo era stato espulso dalla Svizzera nel 2016 dopo aver scontato alcuni anni di carcere, ma è rientrato legalmente nel Paese per visitare il figlio piccolo.

L'UDC vuole sapere dal governo cantonale se simili visite siano correnti o se siano autorizzate solo in casi eccezionali. In una interrogazione pubblicata oggi il partito chiede inoltre al Consiglio di Stato se il rapper sia stato accolto al confine dalle autorità e se durante il suo soggiorno sia stato sottoposto a sorveglianza. L'UDC domanda infine se in futuro simili richieste di visita saranno ancora accolte.

Lo scorso 19 febbraio, poco prima delle 18.00, uno sconosciuto era entrato nell'ufficio postale di Dübendorf, a qualche chilometro da Zurigo, con un casco da motociclista in testa e una pistola in pugno. L'uomo si era fatto consegnare alcune centinaia di franchi ed era poi fuggito su uno scooter. Due giorni dopo la polizia ne ha annunciato l'arresto, indicando che si trattava di un 33enne serbo. In seguito il "Tages-Anzeiger", subito ripreso dagli altri media, ha rivelato che il malfattore altri non era che "Besko".

Neuer Inhalt Horizontal Line