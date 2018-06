Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 17.13 29 giugno 2018 - 17:13

Un incidente con prodotti chimici si è verificato oggi pomeriggio in un'azienda di Dübendorf (ZH). Cinque le persone coinvolte: una è rimasta ferita e altre quattro sono state trasportate per precauzione all'ospedale.

Lo ha affermato a Keystone-ATS una portavoce della polizia cantonale zurighese, confermando quanto riportato dal portale on line di 20 Minuten. Ha inoltre precisato che non sussiste alcun pericolo né per l'ambiente né per la popolazione.

Il fatto è avvenuto in una società che si occupa di raffinazione dei metalli, ha aggiunto la portavoce.

Neuer Inhalt Horizontal Line