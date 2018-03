Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2009 20.36 12 novembre 2009 - 20:36

ZURIGO - Il tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato oggi un dirigente di banca a 14 mesi di detenzione sospesi con la condizionale per aver alleggerito la sua società di oltre un milione di franchi sull'arco di diversi anni. La corte lo ha riconosciuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita.

L'uomo, un 46enne italiano attivo in una banca privata quale vicedirettore e capo della contabilità, aveva intascato regolarmente elevate somme di denaro a partire dall'aprile 1996, falsificando fra l'altro transazioni di conto. I soldi erano poi stati investiti in una villa sulla Costa d'oro del Lago di Zurigo.

Il banchiere si era autodenunciato nel novembre 2007, dopo una ristrutturazione interna. Questo fatto è stato determinante nella commisurazione della pena.

