Una manifestazione non autorizzata per i diritti delle donne si è svolta oggi pomeriggio in centro a Zurigo: il corteo, partito dalla Hechtplatz, si è diretto verso il Central, ha indicato a Keystone-ATS la polizia comunale.

Numerose persone hanno partecipato all'evento, che ha provocato disagi alla circolazione dei tram. Dopo le 17.00 la situazione è tornata alla normalità. La polizia era presente in forze ma non ha dovuto intervenire: la manifestazione, indetta dal "Frauenstreik Kollektiv Zürich" si è svolta nella calma.

