La presidente dei Verdi zurighesi Marionna Schlatter-Schmid sarà in lizza per gli Stati

I Verdi del cantone di Zurigo hanno lanciato ieri sera la loro presidente Marionna Schlatter nella corsa per il Consiglio degli Stati alle elezioni federali di ottobre. La sociologa di 39 anni è stata designata all'unanimità dai delegati riuniti in assemblea a Zurigo.

Presidente degli ecologisti zurighesi dal 2011, la Schlatter tenterà di superare uno dei due "senatori" uscenti Daniel Jositsch (PS) e Ruedi Noser (PLR) che si ripresentano. L'UDC punta invece sul consigliere nazionale e direttore della Weltwoche Roger Köppel. Tra i Verdi liberali la consigliera nazionale Tiana Angelina Moser ha annunciato il suo interesse. Il suo partito dovrebbe ufficializzare la sua candidatura il prossimo 25 giugno.

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale la lista dei Verdi zurighesi è molto femminile. Quattro donne occupano i primi sei posti, tra cui figura pure il consigliere nazionale uscente Balthasar Glättli. In lista pure un personaggio di spicco: la modella di fama internazionale Tamy Glauser. La modella, che si batter per i diritti degli omosessuali, ha dimostrato in modo credibile di tenere alle questioni ambientali, avevano dichiarato nelle scorse settimane i vertici del partito.

