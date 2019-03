Erich Müller, ex consigliere nazionale del PLR, è deceduto all'età di 80 anni (foto d'archivio)

È deceduto a Winterthur (ZH) all'età di 80 anni Erich Müller, ex consigliere nazionale del PLR ed ex direttore del gruppo tecnologico Sulzer. Economista ed esperto di banche, Müller era nato a San Gallo ed ha fatto parte del Consiglio nazionale dal 1995 al 2003.

Stando ad un annuncio pubblicato dai famigliari, Erich Müller è morto un settimana fa, il 28 febbraio, nella sua abitazione di Winterthur. A Berna ha affrontato in particolare di argomenti economici e finanziari. In seguito alla crisi della defunta Swissair ha ad esempio presieduto la delegazione delle finanze che si è occupata degli aiuti federali alla neocostituita Swiss.

Müller ha lavorato per il gruppo tecnologico Sulzer dal 1965 e negli anni ne è diventato direttore finanziario, direttore generale e membro del comitato esecutivo. Dopo l'elezione in Consiglio nazionale ha fatto parte del consiglio d'amministrazione ed ha lasciato l'azienda nel 2001. In seguito si è impegnato contro la scalata del miliardario russo Viktor Vekselberg nel capitale del gruppo di Winterthur.

