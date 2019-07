Un algerino di 34 anni è morto in seguito a una lite scoppiata all'esterno di un centro per richiedenti asilo a Urdorf (ZH) (foto simbolica)

È deceduto la scorsa notte in ospedale un algerino di 34 anni che due settimane era rimasto gravemente ferito in una rissa scoppiata all'esterno di centro per richiedenti l'asilo a Urdorf, vicino a Zurigo.

In seguito alla colluttazione - avvenuta dopo la mezzanotte del 16 giugno davanti ad un alloggio d'emergenza ricavato da un ex rifugio militare - la polizia ha arrestato due algerini di 30 e 39 anni. Sono ancora in corso indagini per chiarire le circostanze del dramma, ha reso noto la polizia.

