È ancora latitante lo sparatore che la notte di Natale ha ucciso il gestore del ristorante "Bären" di Rüti (ZH). La polizia cantonale zurighese ha ora annunciato una ricompensa fino a 10'000 franchi a chi fornirà indizi utili alla cattura.

Nonostante "indagini intensive" il caso non ha potuto ancora essere chiarito, indica la polizia in una nota diramata oggi, in cui "si rivolge di nuovo al pubblico" alla ricerca di informazioni sul delitto o sull'identità dell'omicida.

L'assassino, era stato indicato nel comunicato di polizia del 25 dicembre 2018, ha sparato diversi colpi contro il ristorante, ferendo mortalmente l'oste, un 51enne macedone. Altre persone che si trovavano all'interno del locale al momento dei fatti, avvenuti attorno alle 2.00 di notte, sono invece rimaste incolumi.

