Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 11.57 18 giugno 2018 - 11:57

Nessuna espropriazione di terreni per un sentiero in riva al lago di Zurigo contro la volontà dei proprietari: lo ha deciso oggi il Gran Consiglio.

L'espropriazione è attuabile solo a condizione che non ci sia un altro passaggio possibile lungo il lago o che questo si debba creare con una spesa sproporzionata. Il legislativo ha approvato in seconda lettura una modifica della Legge sulla circolazione stradale con 93 voti favorevoli contro 74. PS, Verdi, Verdi liberali e Partito evangelico (PEV) si sono opposti ritenendo che tale passo porterà ad una disparità di trattamento. Altri proprietari devono ad esempio rinunciare alla propria terra se viene realizzata un'autostrada.

Per i partiti borghesi è giustificabile attuare una regolamentazione eccezionale per le rive. In fondo sono due cose diverse se lo Stato necessita del terreno per una strada o per un sentiero. Anche il Consiglio di Stato è di quest'idea: il lungolago serve per lo svago, le strade invece sono l'asse di trasporto di persone e merci.

