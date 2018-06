Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 15.15

Il Tribunale distrettuale di Uster, nel canton Zurigo, ha prosciolto oggi Ludwig A. Minelli, fondatore dell'organizzazione di assistenza al suicidio Dignitas e gli ha concesso un risarcimento di 135'000 franchi a carico dello Stato.

L'85enne era accusato di ripetuta istigazione al suicidio e di usura. Il processo si era tenuto lo scorso 18 maggio. Il pubblico ministero accusava Minelli e la sua organizzazione - che ha appena festeggiato i 20 anni di attività - di aver agito a scopo di lucro in relazione alla morte di tre cittadine tedesche che si erano rivolte a Dignitas nel 2003 e nel 2010, incassando molto più del dovuto.

La corte non ha però seguito le argomentazioni del procuratore, che chiedeva per Ludwig Minelli una pena pecuniaria con la condizionale di 360 aliquote giornaliere da 180 franchi, ossia 64'800 franchi in tutto, oltre a una multa di 7500 franchi e il pagamento delle spese giudiziarie.

Ora invece sarà il Cantone a dovergli pagare un cospicuo risarcimento, perché secondo il tribunale l'accusa non è riuscita a provare che ci siano stati intenti egoistici da parte dell'imputato. I 135'000 franchi gli consentiranno di pagare le spese d'avvocato.

