Tre detenuti sono riusciti ad evadere oggi dalla prigione dell'aeroporto di Zurigo.

I tre uomini, che si trovavano in carcere in attesa di espulsione per violazione della legge federale sugli stranieri, hanno scavalcato il muro del cortile, poco prima delle 09.00, e si sono dileguati.

I fuggitivi sono attivamente ricercati dalla polizia cantonale, ha indicato l'ufficio cantonale dell'esecuzione delle pene. Sono anche state avviate indagini interne per verificare se, alla luce di questa evasione, sia necessario intervenire con misure all'interno della prigione.

