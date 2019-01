Un treno ha urtato una vettura rimasta bloccata fra le barriere di un passaggio a livello ieri sera tardi a Wetzikon, nel canton Zurigo. Non ci sono feriti, ma la linea regionale è rimasta chiusa al traffico per quattro ore.

L'incidente si è verificato intorno alle 23:00, ha reso noto oggi la polizia cantonale zurighese. La vettura guidata da un uomo di 58 anni ha urtato un palo ed è scivolata su un terreno innevato sui binari.

Il conducente è uscito dalla vettura e con l'aiuto di una passante ha cercato di alzare la barriera. Di lì a poco è sopraggiunto un treno che malgrado una frenata d'emergenza non è riuscito ad evitare l'impatto con la vettura. L'auto, andata completamente distrutta, è stata trascinata in avanti per circa 300 metri.

I passeggeri del treno sono stati portati a destinazione con un autobus. La linea ferroviaria tra Wetzikon e Uster (ZH) è rimasta bloccata fino alla 3:00 del mattino.

