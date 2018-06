Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 giugno 2018 13.25

In uno scontro frontale fra un'auto e un camion avvenuto ieri pomeriggio a Bachenbülach (ZH) il guidatore del primo veicolo è rimasto ucciso. La sua passeggera è gravemente ferita.

Per motivi ancora da chiarire in un curva si è arrivati allo scontro frontale, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Nonostante i rapidi soccorsi il 76enne che si trovava al volante è morto sul posto. La passeggera 74enne è stata ricoverata, mentre il camionista 61enne non ha subito conseguenze.

La dinamica esatta dell'episodio è oggetto di indagine. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

