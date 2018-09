Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 10.42 19 settembre 2018 - 10:42

Un suricato è nato allo Zoo di Basilea: un evento verificatosi l'ultima volta dieci anni fa. Il piccolo si è mostrato all'esterno della tana per la prima volta a inizio mese.

Non è chiaro quando esattamente il cucciolo sia venuto alla luce, indica il parco in un comunicato odierno, precisando che i suricati partoriscono nascosti nei cunicoli sotterranei. Il piccolo viene ora curato da tutti e tre gli esemplari adulti, che gli insegnano gradualmente come procurarsi cibo.

