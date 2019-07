Allo zoo di Basilea è arrivata una nuova coppia di struzzi e, allo stesso tempo, la famiglia delle zebre si è allargata a sei elementi.

La femmina di struzzo Aruba (4 anni) e il maschio Mahali (2) sono arrivati da una fattoria sul Lago di Sempach (LU) alla fine di maggio e inizialmente messi assieme a Onisha (5), rimasta sola dopo la morte del partner. I tre non hanno però legato e così Onisha verrà trasferita sulle rive del Lago di Sempach, ha comunicato oggi lo zoo.

Lo scorso 15 giugno è venuta poi al mondo la femmina di zebra Quagga, partorita dalla mamma Jua (7). Come tutte le piccole zebre dopo mezz'ora era già in grado di stare in piedi e dopo un'ora di correre. Lo "Zolli" ha inoltre annunciato la ristrutturazione della casa degli uccelli. I lavori costeranno 20 milioni di franchi e termineranno nel 2022.

