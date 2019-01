Padma non è figlia del compagno di Maja.

Un test di paternità condotto tra gli oranghi dello Zoo di Basilea ha dato un esito inatteso: il padre di Padma, nata in agosto, non è Budi ma Vendel. Una grande sorpresa visto che il 18enne non vive nello stesso gruppo della madre della cucciola, l'11enne Maja.

L'accoppiamento, che secondo una portavoce dello zoo dura circa un minuto, dev'essere avvenuto attraverso la recinzione che divide le tre famiglie di oranghi che vivono a Basilea. I responsabili dello zoo erano partiti dal presupposto che il padre di Padma fosse il 14enne Budi, che di fatto è il compagno di Maja e che si è anche già accoppiato con lei, senza però procreare.

In relazione al programma di conservazione, tra gli oranghi vengono sempre effettuati test di paternità per escludere ogni dubbio. Finora le aspettative sono però sempre state confermate, affermano i responsabili dello zoo in un comunicato odierno.

