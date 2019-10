Libra, la valuta criptovaluta di Facebook, non vuole essere una moneta sovrana: non cerca di entrare nell'arena della politica monetaria. È il messaggio di Mark Zuckerberg alla commissione servizi finanziari della Camera, davanti alla quale sarà sentito domani.

Nel testo diffuso del suo intervento, Zuckerberg mette in evidenza come Libra potrebbe essere un rimedio per le disuguaglianze perché potrebbe consentire a milioni di persone che non usano le banche di accedere al sistema finanziario.

Libra "estenderà la leadership finanziaria dell'America ma anche i suoi valori nel mondo. Se l'America non innova, la nostra leadership finanziaria non è garantita", prosegue Zuckerberg. Libra non sarà comunque lanciata senza il via libera degli Stati Uniti.

Neuer Inhalt Horizontal Line