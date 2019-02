Facebook vola in borsa e Mark Zuckerberg guadagna in una giornata 6 miliardi di dollari. Una somma che lo fa schizzare al quinto posto nella classifica dei "paperoni", superando in un colpo solo il patron di Zara Amancio Ortega e l'imprenditore messicano Carlos Slim.

Con una ricchezza complessiva di 66 miliardi di dollari Zuckberg è ora quinto nella classifica dei miliardari di Bloomberg alle spalle di Jeff, primo con 142 miliardi di dollari; Bill Gates con 96 miliardi; Warren Buffet con 85 miliardi; e Bernard Arnault con 77 miliardi.

