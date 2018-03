Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 ottobre 2012

Zurich Insurance Group deve effettuare accantonamenti e ammortamenti per 550 milioni di dollari in Germania. L'utile operativo del gruppo nei primi nove mesi di quest'anno dovrebbe risentirne per 390 milioni di dollari al netto delle tasse, indica un comunicato odierno della società assicuratrice.

Si tratta, in particolare, di rafforzare le riserve in relazione a sinistri soprattutto per casi di responsabilità civile il cui disbrigo avviene sul lungo periodo. Gli adeguamenti derivano da un riesame del comparto General Insurance in Germania e da un'analisi dei dossier sui sinistri.

I vertici, che si dicono delusi per la scoperta dei problemi, hanno avviato in Germania varie misure per migliorare e rendere più dettagliati i dati, incluso una valutazione da parte di esperti esterni.

