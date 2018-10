Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 16.13 07 ottobre 2018 - 16:13

"Girl" del belga Lukas Dhont ha vinto sabato sera il "Golden Eye" per la miglior fiction internazionale alla 14esima edizione del Zurich Film Festival (ZFF).

Il premio di incoraggiamento per la migliore realizzazione svizzera è stato attributo invece al lungometraggio "Walden" del bernese Daniel Zimmermann.

Lo ZFF ha presentato dal 27 settembre al 7 ottobre 162 film provenienti da 48 paesi, tra cui 42 opere prime, dodici prime visioni mondiali e 16 film svizzeri. Hanno assistito alle proiezioni più di 100 mila spettatori, un record per questa manifestazione.

Come gli anni scorsi non sono mancate le star internazionali tra cui Donald Sutherland, Wim Wenders, Johnny Depp e l'attrice britannica Judi Dench che ha ricevuto un Golden Icon Award, ossia il premio alla carriera.

Nel corso della sua lunga carriera Judi Dench ha interpretato personaggi indimenticabili in film come "Shakespeare in Love" - che gli valse un Oscar - o "Philomena".

Neuer Inhalt Horizontal Line